Київ накрив вал COVID-епідемії: Рубан спрогнозував максимум щодо захворюваності

У Києві пік захворюваності коронавірусом / УНІАН

В Києві пік захворюваності коронавірусом очікується на початку листопада, заявив лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Як підкреслив він в інтерв'ю Фактам, у столиці протиепідеміологічні заходи розраховані на цей і наступний тижні.

Чиновник зазначив, що в найближчі три тижні повинні проходити заходи з врегулювання епідситуації в Києві.

Він нагадав, що в столиці на піку захворюваності минулого року за добу було офіційно зареєстровано від 1500 до 2000 осіб.

"Можна говорити, що більшість госпіталізованих потребують реанімаційної допомоги", - вважає начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

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За його словами, в Києві спостерігається епідемія невакцинованих.

"Так, вакциновані теж можуть захворіти, але перебіг хвороби буде не таким важким і вони не потребуватимуть реанімаційної допомоги", - додав Рубан.

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Київ у "червоній зоні" карантину

Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до Червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.