Путін не готовий до переговорів: Данілов пояснив, навіщо запускаються фейки

Переговори, які пропонує країна-агресор РФ, досить прості – це капітуляція України.

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Олексій Данілов заявив, що Путін не готовий до переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів.

"Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин", - сказав Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, коментуючи недавню статтю в New York Times.

За словами Данілова, переговори, які пропонує Російська Федерація, досить прості – це капітуляція України.

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"Ми не можемо дозволити собі капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас знищувати. І ми і далі будемо йти до перемоги", - сказав секретар РНБО.

Стаття New York Times про готовність Путіна до переговорів

Видання The New York Times нещодавно заявило з посиланням на анонімні джерела серед колишніх російських і діючих американських чиновників, що російський диктатор Путін через посередників і кулуарні дипломатичні канали з вересня посилає сигнали західним країнам.

Президент РФ нібито готовий до припинення вогню та підписання угоди, але за умови, що всі тимчасово окуповані українські території залишаться за Росією.

Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував заявив, що матеріал NYT необхідно аналізувати, а також робити відповідні висновки.

За його словами, росіяни хотіли б скоріше закінчити вторгнення. Питання в тому, на яких умовах.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде пропонувати "мир" країні-агресору РФ, оскільки тоді доведеться піти на "капітулянтські умови" російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, Київ може запропонувати Кремлю лише програш.

Раніше заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

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