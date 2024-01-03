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Кінець війни в 2024 році: генерал розповів про головні цілі для Росії

Юрій Берендій
3 січня 2024, 09:54
За словами генерал-лейтенанта ЗСУ, станом на зараз в росіян немає потенціалу для того, щоб виконати поставлені перед повномасштабним вторгненням цілі.
Кінець війни в 2024 році: генерал розповів про головні цілі для Росії
Сили оборони України можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою / Колаж Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Протягом зими 2024 року українські війська здебільшого будуть знаходитись в обороні, водночас на окремих напрямках будуть відбуватись контратаки. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко у інтерв'ю OBOZ.UA.

"На своїй зустрічі з "глибинним народом" Путін говорив про те, що треба захоплювати Херсон. І про Одесу згадував, і про лівий берег тощо. З урахуванням того, скільки сил вони витратили цього року і чого вони досягли, це швидко не вийде. І щось принципово змінити вони зараз не можуть", — підкреслив Романенко.

Водночас він зауважив, що противник має значну кількість особового складу, але для досягнення своїх цілей йому також потрібне сучасне озброєння та техніка. За словами експерта, навіть якщо це озброєння та техніка будуть використані ефективно, це не гарантує досягнення тих цілей, які росіяни декларували.

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"Тому прогнозувати 2025-й, а тим більше 2026 рік – це передчасно. Тому що ми точно ще не можемо визначитися із силами та засобами, оскільки значною мірою ми залежимо від постачання озброєнь та техніки союзниками. Зараз ми намагаємося змінити ситуацію завдяки підйому питомої ваги озброєнь та техніки, що випускаються нашим ВПК. Але поки що ми на початку шляху. З цієї причини найближчої зими, найімовірніше, ми вестимемо стратегічну активну оборону і, можливо, десь контратакуватимемо", — заявив він.

Романенко зазначив, що відомі цілі, які визначалися в Росії на початку вторгнення і пізніше в ході бойових дій. Він підкреслив, що між цими цілями та виконанням завдань існує велика дистанція.

"Поки що у РФ немає потенціалу, який би забезпечував виконання цих завдань. Тому планування з обох боків – це лише 2024 рік, та й то досить великими мазками", – підсумував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила про атаку окупантів на українські позиції в районі Кринок на Лівому березі Дніпра на Херсонщині. Росіяни намагаються вибити Сили оборони України із зайнятих позицій на цьому напрямку.

Інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська продовжують контролювати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки російських окупантів у районі Кринок.

Увечері 2 січня президент Володимир Зеленський звернувся до українців з важливим зверненням після ранкової комбінованої атаки Росії на Україну. У своєму вечірньому відеозверненні глава держави закликав громадян бути обережними "у ці дні", зокрема реагувати на сигнали повітряних тривог.

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війна в Україні
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