'Зрушення лінії фронту': Коваленко розкрив про загрози у другій половині 2024 року

Найближчим часом окупаційна путінська армія, вочевидь, продовжить намагатись наступати.

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Що зміниться на фронті у 2024 році / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що найближчим часом переламу у війні очікувати не варто - в першій половині 2024 року українськими силами оборони будуть вестись переважно оборонні дії.

"Перша половина 2024 року - це будуть саме оборонні дії. Нічого іншого. Ми повинні займати оборону по декільком моментам. По-перше, зараз зима. Ведення якихось наступальних дій взимку завжди супроводжується рівнем втрат. Росіяни можуть собі це дозволити, тому що вони не цінують людське життя. Для них відправляти людей в м’ясорубку - властиво та нормально", - розповів він в інтерв'ю для ТСН.

За словами експерта, найближчим часом путінська армія, вочевидь, продовжить намагатись наступати.

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"До початку так званих президентських виборів в Росії, заплановані на березень, окупанти повинні виконати норматив - піднести Путіну якусь велику перемогу. Тому вони і будуть наступати. Але після того, як закінчаться вибори, у них розпочнеться мобілізація, вони почнуть компенсувати втрати. Так чи інакше, але виникне оперативна пауза", - розповідає Коваленко.

"Якщо ми скористаємось цією оперативною паузою, то я не виключаю, що о другій половині 2024 року дійсно може щось відбутись в плані зрушення лінії боєзіткнення. Але до того - ні. Перша половина 2024 року - це будуть саме оборонні дії. І фантазувати щодо якогось зламу та якоїсь швидкої великої перемоги я б не поспішав. Цей рік буде більш орієнтований на виснаження росіян, саме на виснаження. А вже по результатам 2024 можно буде говорити про те, чого нам очікувати далі", - додав він.

Атака РФ з повітряного простору

За словами аналітика, таких ударів може побільшати. Коваленко розповів, що РФ нарощує виробництво дронів-камікадзе.

"З урахуванням темпів розширення ліній виробництва в Ірані, не виключено, що середньомісячні показники нальотів Shahed-131/136 по Україні у першому кварталі 2024 року можуть бути в межах 500, а до кінця 2024 - досягти показника в 800 і більше", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Росія націлена захопити ще один населений пункт відразу після Нового року. Російська десантура зараз намагається абстрагуватися від інших родів військ "сухопутників" і перетворитися на незалежне формування.

РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики.

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