ЗСУ ліквідували заступника командувача російським Чорноморським флотом

Андрій Палій / Milportal

Заступник командувача Чорноморським флотом РФ, капітан першого рангу Андрій Палій був ліквідований на території України. Це повідомляє блогер Necro Mancer з посиланням на російські ЗМІ.

"Поясніть мені, де взагалі натовські реваншисти могли забашити заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи капітана 1 рангу, Андрія Миколайовича Палія?",- написав блогер.

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Нагадаємо, раніше група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. Про це повідомляється на офіційній сторінці ССО України.

В результаті успішної атаки нашим спецназівцям вдалося ліквідувати військового чиновника РФ і техніку противника.

"Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Точним вогнем з NLAW, ліквідований Російський Тигр з чиновником 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ - 62 був знищений БТР-82 з десантом", - йдеться в повідомленні.