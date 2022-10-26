'Командування РФ жене людей на смерть': Зеленський розповів про жорсткі бої на Донеччині

Зеленський розповів про важкі бої біля Бахмута та Авдіївки / Колаж Офіс президента, Telegram-канал В. Залужного

Українські захисники мужньо боронять свою землю, найжорсткіші бої наразі тривають на Бахмутському напрямку та Авдіївці. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 26 жовтня.

"Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої – на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої", - сказав Зеленський.

Як зазначив український гарант, на інших напрямках також тривають активні бойові дії. Зокрема, президент відзначив бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині.

"Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України", -запевнив він.

Нагадаємо, нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти терплять величезні втрати під Бахмутом в Донецькій області, але вони продовжують кидати своїх солдатів в "пекло". Щодня ворог втрачає мінімум одну роту бійців, а буває навіть і більше.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що війна в Україні перейде на завершальний етап після падіння Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Як зазначив колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, до кінця 2022 року українські військові зможуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були під контролем ворога станом на 23 лютого. А вже до середини 2023 року ЗСУ можуть зайти до Криму.

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