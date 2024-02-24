'Кількість оновлюється щогодини': у ПС назвали вражажаюче число збитих цілей РФ

За останні 730 днів Повітряними Силами проведено десятки блискучих операцій, сказав командувач ПС Микола Олещук.

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За 2 роки війни зафіксовано 730 днів повітряних атак противника / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/kpszsu

Повітряні сили знищили майже 2 тисячі різних російських ракет за два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За словами командувача ПС, за два роки великої війни в Україні було 730 днів повітряних атак.

"Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50-ми та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту", - розповів Олещук.

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За його словами, за цей час Повітряні сили провели десятки блискучих операцій.Загалом, у взаємодії із Силами оборони України вдалось знищити:

1905 ракет різних типів: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал";

4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 – літаків;

325 – вертольотів.

"Щоденно кажу "ДЯКУЮ" підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою – ЛЮДИ! 730 днів ра**исти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття", - додав командувач Повітряних сил.

Олещук наголосив, що поки українські пілоти працюють на радянській техніці. Проте "ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16".

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 лютого, українські сили знищили російський літак А-50. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Також 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про успішну ліквідацію трьох російських літаків на Східному напрямку. Повітряні сили України збили 2 Су-34 та один Су-35 під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

Як повідомляв Главред, 29 січня, в Луганській області українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. На той час, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

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