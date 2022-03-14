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Арестович передрік Кадирову смерть під Києвом та запросив його в гості

14 березня 2022, 05:45

Радник глави ОП відповів на погрози глави Чеченської Республіки.

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Арестович передрік Кадирову смерть під Києвом / скріншот

Радник голови офісу президента Олексій Арестович і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров влаштували заочну перепалку в мережі.

Російський політик вже неодноразово заявляв, що "кадирівці" беруть участь у вторгненні РФ в Україну.

В одному з останніх інтерв'ю Арестович заявив, що якщо Кадиров дійсно знаходиться під Києвом, то ЗСУ його знищать.

Реакція глави Чеченської республіки не змусила себе довго чекати.

"Чому "якщо"? Ти не бачив зйомки або я повинен постукати в твої двері?",- написав Кадиров у своєму Telegram.

На загрозу політика Арестович відреагував у своїй манері: "ну нехай постукає".

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Арестович відповів Кадирову / скріншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що до штурму Києва окупанти планують задіяти "кадирівців". Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі одного з телеканалів пояснив, що з цього приводу не варто "розганяти" панічні історії.

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війна в Україні Рамзан Кадиров Олексій Арестович
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