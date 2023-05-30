Коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року: експерт назвав важливу умову

Україна навряд чи зможе звільнити усі свої землі від російських окупантів за літній період, проте за умови отримання від західних партнерів винищувачів F-16 вона могла б вийти на кордон станом на 1991 рік до кінця 2023 року.
Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua. Він прокоментував слова американського генерала Марка Міллі, який заявляв, що визволення всіх територій України не відбудеться у найближчій перспективі.
"Якщо ближньою перспективою оцінювати літній період, літню кампанію-2023 – то так, Марк Міллі однозначно має рацію. За одну кампанію ми однозначно всі свої землі не звільнимо", – зазначає Світан.
За словами військового експерта, шанси на швидкий результат війни збільшить отримання саме літаків F-16. У разі отримання таких винищувачів наша держава зможе провести зачистку усіх українських територій від російських окупантів.
"За допомогою F-16 можемо виконати зачистку території — гірського Криму, Донбасу, до кінця цього року вийти на держкордон. Все залежатиме від того, яка кількість F-16 і яке озброєння для цих F-16 буде нам передаватися", – сказав Світан.
Хто такий Роман Світан
Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Війна в Україні
У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Під уламками можуть ще перебувати люди.
Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.
Також повідомлялося, що під ранок 30 травня дрони атакували Москву. З’явилася інформація про атаку безпілотниками, два дрони влучили у багатоповерхівки. При цьому стверджується, що внаслідок обох інцидентів постраждалих немає.
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