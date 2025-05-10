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Коли в Україні можуть відновити авіасполучення з Європою: Стармер чітко відповів

Маріна Фурман
10 травня 2025, 17:21
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Премʼєр-міністр Британії назвав головну умову для відновлення авіасполучення з Україною.
самолет, Стармер
Стармер сказав, коли Британія відновить авіасполучення з Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Британія відновить авіасполучення з Україною після припинення вогню
  • Відповідне рішення сприятиме економічному відновленню України

Відновлення авіасполучення з Україною можливе після досягнення припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Укрінформ.

За його словами, такий крок сприятиме економічному відновленню України, зміцненню довіри з боку інвесторів і допоможе родинам знову возз'єднатися.

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"Тож ми працюємо над стимулюванням економіки України. І як важливий крок, я радий, що британські експерти на місцях очолюють роботу з підтримки відновлення авіасполучення з Україною після досягнення припинення вогню. Це займе час. Але це буде величезний момент у відновленні зв'язку з економікою України, що підвищить довіру інвесторів та допоможе возз'єднати сім'ї, розділені цією війною", - сказав Стармер.

Прем’єр Британії закликав Путіна не обмежуватися травневим "перемирʼям", а погодитися на повне 30-денне перемир’я.

"Переговори розпочнуться негайно після узгодження припинення вогню. Більше жодних "якщо" і "але". Більше жодних умов і затримок. Путін справді потребував умов, коли хотів припинення вогню для проведення параду. І зараз вони йому не потрібні. Україна знову і знову демонструвала готовність до взаємодії. Але знову і знову Путін відмовлявся", - наголосив він.

Відкриття аеропортів в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну. За словами гендиректора, компанія розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення війни.

Як писав Главред, зі свого боку старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон відповів, коли відкриють аеропорти в Україні.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр Великої Британії з 5 липня 2024.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Британії відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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