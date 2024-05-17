Коли скасують графіки відключення світла: в "Укренерго" назвали дві умови

Графіки відключень можуть вже скоро відмінити. Але новий ризик відключень з’явиться влітку, якщо буде спека і зросте використання кондиціонерів.

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В "Укренерго" сказали, коли скасують графіки відключення світла/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть припинити вимикати світло після потепління, якщо не буде нових сильних ударів по енергосистемі з боку російських окупантів.

Але хоч потепління і покращить ситуацію зі споживанням електроенергії у нашій країні, потрібно ще буде відновлювати пошкоджені потужності українських електростанцій. Про це в інтерв’ю розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Він зазначив, що після очікуваного підвищення температури повітря цілком ймовірно, що вдасться не застосовувати відключень. Проте це буде можливо за умови відсутності російських обстрілів.

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У той же час Кудрицький зазначив, що влітку знову буде ризик виникнення потреби знову вимикати світло. За його словами, дефіцит в енергосистемі знову може стати критичним з урахуванням планових ремонтів на об’єктах генерації та використання населенням кондиціонерів.

"Всі варіанти, доступні "Укренерго", вже задіяні. Залишається вкотре закликати всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, зменшити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитися від використання пральних машин та бойлерів у години максимального споживання", – зазначив Володимир Кудрицький.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше у Кабміні назвали терміни, скільки триватимуть відключення світла в Україні. Радник прем'єр-міністра України зазначив, що відключення електроенергії для побутових споживачів могли початись пізніше, однак цьому завадило похолодання.

Також раніше повідомлялося, що по всій Україні у п’ятницю, 17 травня, знову вимикатимуть світло – стали відомі години. Причина відключень світла – збільшення споживання електроенергії під час похолодання та дефіцит потужностей українських електростанцій.

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