Коли почнуть виплачувати "тисячу Зеленського": в Укрпошті назвали точну дату

Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можна отримати готівкою.

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Виплата "тисячі Зеленського" / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Фінансову допомогу можна отримати на Укрпошті з 4 грудня

Кошти не можна отримати готівкою

З 4 грудня 2024 року "Укрпошта" розпочинає виплати в рамках програми "Зимова є-Підтримка". Про це написав у своєму Telegram Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, програма виплат через Укрпошту орієнтована на понад 2 мільйони українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через пошту, зокрема пенсіонерів старше 60 років та людей з інвалідністю 1 і 2 груп.

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"Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення...Все, що потрібно, — це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо Вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз.", - написав Смілянський.

Він зазначив, якщо людина не отримує виплати через Укрпошту, то в такому разі необхідно звернутися до банку або оформити допомогу через додаток "Дія".

Голова "Укрпошти" додав, що кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою, проте тисячу гривень оператори пошти зможуть допомогти витратити їх на сплату комунальних послуг, поповнення мобільного, придбання харчових продуктів та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва.

"Можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами. Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього приготувались. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками", — розповів Ігор Смілянський.

Він також наголосив, що ці гроші можна буде витратити безпосередньо на відділенні пошти, позаяк у селах може бути відсутній термінал, а на відділені він точно є.

Виплата "Зимової є-Підтримки" - новини за темою

Як писав Главред, з 1 грудня 2024 року в Україні стартувала нова програма державної допомоги. Кожен українець зможе отримати по 1000 гривень на віртуальну картку через застосунок "Дія".

Отримати "тисячу Зеленського" зможуть майже всі українці, незалежно від віку та статусу. Виплати почнуть надходити на картку з 1 грудня, і їх можна буде використати до кінця зими - впродовж грудня, січня та лютого.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що українська програма державної допомоги, яку ініціював президент Володимир Зеленський не передбачає надання грошової допомоги тим українцям, які перебувають поза межами країни.

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Що таке "тисяча Зеленського" "Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

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