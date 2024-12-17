Коли почнеться перемир'я між РФ та Україною: названо умову

Ви дізнаєтеся:
- Коли може початися припинення вогню
- Як довго триватиме перемир'я
Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач спрогнозував, коли у війні Росії з Україною буде оголошено припинення вогню і як довго воно може тривати.
Під час інтерв'ю Главреду Горбач заявив, що припинення вогню можливе "коли закінчаться набої", а як довго воно може тривати - спрогнозувати досить складно. За його словами, все залежатиме від поведінки обох сторін.
"Якщо внутрішні процеси в Росії або Україні послаблюватимуть позиції однієї зі сторін, то противник, імовірно, спробує цим скористатися для відновлення бойових дій або нових захоплень", - вважає Горбач.
"З іншого боку, може бути і спроба з нашого боку звільнити окуповані території. Це також можливо, якщо всередині РФ щось станеться і їй буде не до війни", - додав експерт.
Коли закінчиться війна в Україні - останні новини
Війна в Україні може закінчитися вже у 2025 році мирними переговорами. Про це повідомляє оглядач The New York Times Джуліан Барнс. На те, що 2025 рік стане роком переговорів, вказує чисельність війська і проблеми з мобілізацією як в Україні, так і в Росії.
Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.
На зустрічі 18 грудня у Брюсселі європейські лідери, генсек НАТО та президент України Володимир Зеленський обговорять можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.
Тим часом лідер партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла виступив із закликом до уряду ФРН визнати перемогу Росії у війні проти України. Зокрема, політик стверджує, що "Росія виграла цю війну".
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Хто такий Володимир Горбач
Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.
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