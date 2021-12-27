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Кличко потрапив у конфуз та привітав киян з новим 2222 роком

27 грудня 2021, 21:18

Спочатку Кличко привітав усіх з 2220 роком, а потім з 2222-м.

Віталій Кличко
Віталій Кличко / УНІАН, КМДА

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу на сцені привітав українців з наступаючим Новим роком.

Правда вдалося зробити це не одразу. Спочатку Кличко привітав усіх з 2220 роком, а потім з 2222-м.

"З хорошим настроєм зустрічаємо новий 2 220-й... 2 222-й рік", - зумів все ж вимовити градоначальник.

"Новий календар від Кличка. Мер Києва привітав усіх з наступаючими 2220 і 2222 роками. Ну а що, оптимістично", - йдеться в повідомленні до відео.

Користувачі Мережі прокоментували привітання Кличко.

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"Він просто геній, поки ми живемо в 2021-му році, він живе в 2222-му році", "А я ж відкрив календар перевірить який зараз рік", "Ну заплуталася мова у нього, з ким не буває", - пишуть користувачі.

Нещодавно Віталій Кличко сказав, що комунальні служби готуються цілодобово боротися з ожеледицею і посипати дороги снігом.

читайте такожСкандальна ялинка знайшлася: на залізничному вокзалі Києва встановлюють новорічне дерево

Як раніше писали, у Київській міській прокуратурі заявили, що почали розслідувати розкрадання коштів. Вони повідомили, що в Києві на Центральному залізничному вокзалі було заплановано встановити новорічну ялинку за 5 мільйонів гривень, але її досі ніхто не бачив.

У прокуратурі зазначили, що, згідно з договором, який уклала "Укрзалізниця", ялинка повинна була стояти на залізничному вокзалі не пізніше 17 грудня.

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Віталій Кличко Новий рік 2022
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