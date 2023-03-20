Китай видав "папірецт" в інтересах Путіна: Яковенко пояснив, в чому суть "мирного" плану від КНР

Сі Цзіньпін не зможе прийняти позицію України, яка полягає в намірі воювати до виходу російської армії за межі кордону 1991 року, впевнений соціолог.

Яковенко пояснив, у чому суть" мирного " плану від Сі Цзіньпіна / скріншот YouTube

Якщо підписати угоду Китаю, в якій не буде чіткого пункту про попереднє виведення російських військ з території України, то це буде завершення війни на умовах Москви, заявив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Путіну залишається тільки мріяти про такий мир.

"Звичайно, Китай видав "папірець" в інтересах Путіна із закликом, мовляв, до укладення миру. Ну а який зараз мир? Якщо підписати угоду, в якій не буде чіткого пункту про попереднє виведення російських військ з території України, то це буде завершення війни на умовах Москви. Путіну тільки мріяти залишається про такий мир - тоді він отримає можливість вести довгі переговори і паралельно переозброювати, мобілізувати армію, створюючи передумови для нової війни. Тому позиція Пекіна сумна", - пояснив Яковенко.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної Думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська Солідарність", пише Вікіпедія.

Також він песимістично оцінює повідомлення про можливі плани Сі Цзіньпіна провести онлайн-зустріч з Володимиром Зеленським.

"Предмета розмови ніякого немає. Цзіньпін не зможе прийняти позицію України, яка полягає в намірі воювати до виходу російської армії за межі кордону 1991 року", - підсумував експерт.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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