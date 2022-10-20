Китай відповів "так": Путін втретє попросив політичного притулку - Арестович

Путін попросив політичного притулку в Китаю / Колаж фото УНІАН, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін провів переговори з Китаєм і вже втретє попросив політичного притулку. Там йому пообіцяли допомогти. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Китай є чи не єдиною країною, влада якої точно не погодиться передавати Путіна американцям.

"Чому Китай? Тому що це єдина країна, звідки його не видадуть американцям. Він збирається там відсиджуватися, писати мемуари. Ось його планування. Він надуває щоки щодо введення воєнного стану, а сам вже домовляється з Китаєм, щоб "злиняти". А куди будуть "линяти" всілякі Суровікіни, Золотови та інші", – переконаний Арестович.

Радник ОП вважає, що саме такі звернення Путіна до Китаю можуть вказувати на те, що диктатор взагалі не захоче застосовувати ядерну зброю.

"Йому (у Китаї - Главред) виставили жорсткі умови і сказали, що в біполярному світі, на який розраховує Пекін, не потрібна ядерна війна", – пояснив Арестович.

Раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припускав, що "мирну" старість Путіну може забезпечити Китай. Він припускає, що у Росії диктатора вб'ють, а врятуватися від міжнародного трибуналу не допоможе навіть Туреччина.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний, що війна в Україні може закінчитися вже наступного року. Але повноцінну перемогу можна святкувати лише після фізичного знищення Путіна.

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