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Київ за крок від червоної зони: у Кличка готують заборони на відвідування дітьми ТРЦ

25 жовтня 2021, 09:53

Столиця незабаром повинна перейти на "червоний" рівень карантинних обмежень.

Карантин, люди
Діти в Києві зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, у яких повинен бути сертифікат вакцинації або негативний тест на коронавірус / УНІАН

Міська влада Києва готуються впровадити низку додаткових обмежень у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19. Йдеться, серед іншого, про заборону для дітей на відвідування торговельно-розважальних центрів. Вони зможуть приходити до ТРЦ тільки в супроводі дорослих, у яких повинен бути негативний тест на коронавірус.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, такі заходи були прийняті минулої п'ятниці за підсумками засідання комісії ТЕБ і НС міста. Обмеження повинні запрацювати після того, як столиця офіційно опиниться в червоній зоні карантину.читайте такожНемає щеплення від COVID - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умови щодо жорсткого карантину у Києві

"У разі запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території міста Києва додатково заборонять... відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат", - наголошується в повідомленні КМДА.

Карантин у Києві

Київський градоначальник Віталій Кличко раніше казав про те, що у Києві незабаром можуть посилити карантин. Причиною тому є ускладнення ситуації із захворюваністю на COVID-19. За його словами, єдиним способом уникнути жорстких обмежень є масова вакцинація жителів столиці.

21 жовтня Кличко розповів, що ситуація з коронавірусом у Києві продовжує погіршуватися. Тому столиця найближчим часом відправиться до червоної зони протиепідемічних обмежень.

Мер Києва Кличко уточнив, що якщо Київ потрапить до червоної зони, на місто очікує низка обмежень, пов'язаних з обмеженням роботи закладів сфери громадського харчування, готелів, спортивних залів та фітнес-центрів. Транспорт продовжить роботу в звичному режимі без системи спеціальних перепусток.

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новини Києва КМДА ТРЦ Карантин у Києві
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