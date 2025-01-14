Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

Киян закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

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В столиці працює ППО / Колаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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В більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Київ під обстрілом ворожих БпЛА з Росії

У ніч на вівторок, 14 січня, значна частина України опинилася під повітряною тривогою через чергову атаку російських безпілотників.

Станом на 23:55 сигнал повітряної тривоги охопив низку областей України: Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Харківську та Донецьку.

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О 23:48 мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, що в Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони. Він закликав киян залишатися в укриттях.

"Перебувайте в укриттях! Атака БпЛА на столицю триває. ППО продовжує працювати на правому березі столиці. Над містом ще 2 ворожих БпЛА", - додав він о 00:48.

Shahed / Інфографіка: Главред

Сили протиповітряної оборони продовжують боротися з ворожими дронами, забезпечуючи захист цивільного населення.

Останні повітряні атаки на Україну - деталі

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 січня російські війська атакували Київську область за допомогою дронів. Повітряна тривога тривала близько п’яти годин, під час яких працювали сили протиповітряної оборони. Унаслідок операції було збито кілька ворожих цілей.

Раніше, у ніч на 11 січня, Росія здійснила масовану атаку, запустивши 74 дрони, серед яких були "Шахеди" та різні безпілотники-імітатори. Українська протиповітряна оборона знищила 47 із них, а 27 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей.

10 січня Київ також опинився під атакою дронів, через що оголосили повітряну тривогу. Тоді уламки одного з безпілотників влучили у багатоповерхівку в столиці, спричинивши пошкодження.

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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

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