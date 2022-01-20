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Заразилася навмисно, щоб не робити щеплення: чеська співачка-антивакцинатор померла від коронавірусу

20 січня 2022, 11:30

57-річна співачка померла через 2 дні після отримання позитивного тесту на COVID-19.

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Чеська співачка-антивакцинатор померла від коронавірусу / Facebook Hanka Horká

Чеська співачка Ганка Гірка померла від COVID-19. Зірка навмисно заразилася інфекцією, щоб не робити щеплення, але отримати свободу пересування.

Для цього 57-річна співачка добровільно підтримувала тривалий контакт з деякими членами своєї сім'ї, у яких був позитивний тест на COVID-19, повідомило видання La Repubblica.

Минулої п'ятниці, 14 січня, в повідомленні в Facebook вона розповіла, що заразилася варіантом Дельта і тепер зможе жити без обмежень.

"Життя тут для мене і для вас", - написала вона, закликаючи своїх шанувальників зробити те ж саме.

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Стан здоров'я раптово погіршився.

У неділю, 16 січня, жінка померла від інфекції COVID-19. Як розповів її син Ян Рек, мати була вбита рухом антивакцинаторів, який переконав її відмовитися від щеплення від COVID.

"Вона базувала всі свої аргументи на ваших теоріях. Я зневажаю вас!"- написав Рек в коментарі в Facebook, який згодом видалив.

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 20 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 479 жителів країни (добою раніше було 12 815). У тому числі захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали 4446 осіб.

Автор: Сергій Кущ
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коронавірус новини шоу бізнесу новини Чехії
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