Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині та Сумщині. Всього - 18 479 випадків.
Станом на ранок четверга, 20 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 479 жителів країни (добою раніше було 12 815). Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали 4446 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Сумщині та Вінничині.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1409;
- Вінницька область - 965;
- Волинська область - 293;
- Дніпропетровська область - 455;
- Донецька область - 556;
- Житомирська область - 820;
- Закарпатська область - 482;
- Запорізька область - 230;
- Івано-Франківська область - 2777;
- Київська область - 534;
- Кіровоградська область - 96;
- Луганська область - 237;
- Львівська область - 1440;
- Миколаївська область - 216;
- Одеська область - 944;
- Полтавська область - 679;
- Рівненська область - 669;
- Сумська область - 1137;
- Тернопільська область - 1145;
- Харківська область - 931;
- Херсонська область - 191;
- Хмельницька область - 768;
- Черкаська область - 405;
- Чернівецька область - 694;
- Чернігівська область - 406.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 799 382 людини;
- одужали - 3 571 782 пацієнта;
- летальних випадків - 98 843;
- проведено ПЛР-тестувань - 17 332 435.
COVID-рекорди в Україні
Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.
Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.
Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CPVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.
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