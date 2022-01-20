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Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

20 січня 2022, 08:35
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині та Сумщині. Всього - 18 479 випадків.

коронавірус
Коронавірус з новою силою атакує Україну / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 20 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 479 жителів країни (добою раніше було 12 815). Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали 4446 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Сумщині та Вінничині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1409;
  • Вінницька область - 965;
  • Волинська область - 293;
  • Дніпропетровська область - 455;
  • Донецька область - 556;
  • Житомирська область - 820;
  • Закарпатська область - 482;
  • Запорізька область - 230;
  • Івано-Франківська область - 2777;
  • Київська область - 534;
  • Кіровоградська область - 96;
  • Луганська область - 237;
  • Львівська область - 1440;
  • Миколаївська область - 216;
  • Одеська область - 944;
  • Полтавська область - 679;
  • Рівненська область - 669;
  • Сумська область - 1137;
  • Тернопільська область - 1145;
  • Харківська область - 931;
  • Херсонська область - 191;
  • Хмельницька область - 768;
  • Черкаська область - 405;
  • Чернівецька область - 694;
  • Чернігівська область - 406.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 20 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 799 382 людини;
  • одужали - 3 571 782 пацієнта;
  • летальних випадків - 98 843;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 332 435.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CPVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

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