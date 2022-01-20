Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

Коронавірус з новою силою атакує Україну / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 20 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 479 жителів країни (добою раніше було 12 815). Зокрема, захворіли 2044 дитини та 492 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали 4446 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Сумщині та Вінничині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1409;

Вінницька область - 965;

Волинська область - 293;

Дніпропетровська область - 455;

Донецька область - 556;

Житомирська область - 820;

Закарпатська область - 482;

Запорізька область - 230;

Івано-Франківська область - 2777;

Київська область - 534;

Кіровоградська область - 96;

Луганська область - 237;

Львівська область - 1440;

Миколаївська область - 216;

Одеська область - 944;

Полтавська область - 679;

Рівненська область - 669;

Сумська область - 1137;

Тернопільська область - 1145;

Харківська область - 931;

Херсонська область - 191;

Хмельницька область - 768;

Черкаська область - 405;

Чернівецька область - 694;

Чернігівська область - 406.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 20 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 799 382 людини;

одужали - 3 571 782 пацієнта;

летальних випадків - 98 843;

проведено ПЛР-тестувань - 17 332 435.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CPVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

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