Заражаються вакциновані й ті, хто вже перехворів: лікар розповів про ситуацію з COVID-19 на Львівщині

У вакцинованих легший перебіг хвороби - лікар / колаж УНІАН, Pixabay

У Львівській обласній інфекційній лікарні останні півтора-два місяці спостерігається тенденція захворюваності на коронавірус серед тих, хто двічі зробив щеплення. Але у таких пацієнтів хвороба протікає в легшій формі, ніж у тих, хто не вакцинувався. У них рідше фіксуються додаткові ускладнення. Також є випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією. Про це заявив головний лікар медичного закладу Сергій Федоренко.

У інтерв'ю ТСН він розповів про те, що в останні 1,5-2 місяці спостерігається захворюваність серед тих, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19. Але перебіг хвороби у них більш легкий, а додаткові ускладнення фіксуються рідше.

читайте такожНежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу Омікрон"Останні півтора-два місяці ми спостерігаємо захворювання на коронавірус серед двічі вакцинованих. Але я точно можу сказати, що ці люди мають перебіг хвороби середньої тяжкості. Тобто у них рідше спостерігаються прояви цитокінового шторму, двосторонньої бронхопневмонії і розвиток серцево-судинної недостатності. У нашій лікарні за весь період не було жодного хворого вакцинованого, якому б знадобився апарат ШВЛ", - зазначив доктор.

Крім того, за його словами, заражаються вірусом й ті, хто раніше вже перехворів на COVID-19.

"У нас є випадки, коли люди хворіють повторно. Вперше вони хворіли орієнтовно рік тому, а зараз знову розвивається клінічна картина і є лабораторне підтвердження коронавірусної хвороби", - підкреслив Сергій Федоренко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок четверга, 20 січня, в Україні було встановлено 18 479 нових випадків зараження COVID-19. За минулу добу госпіталізували 2151 людини. Одужали 4446 людей. Загинула 131 людина. Найбільше заражень виявили у Івано-Франківській та Львівській областях, у Києві, у Тернопільській області та на Сумщині.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зробив заяву про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. За його словами, епіцентром спалаху став захід країни. Найскладніша епідемічна ситуація фіксується у Івано-Франківській області. Негативна динаміка також у Чернівецькій, Львівській, та Тернопільській областях.

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