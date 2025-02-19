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"Келлог уже в Києві": Зеленський сказав, коли проведе зустріч з посланником Трампа

Руслана Заклінська
19 лютого 2025, 22:56
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Келлог зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Сирським, керівниками розвідки та спецслужб, главою ОП Єрмаком.
'Келлог уже в Києві': Зеленський сказав, коли проведе зустріч з посланником Трампа
Зеленський готується до переговорів з Келлогом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне із звернення Зеленського:

  • Келлог прибув до Києва і провів низку зустрічей
  • Перемовини Зеленського і Келлога відбудуться 20 лютого
  • Для України важливо, щоб робота з США була конструктивною

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться 20 лютого. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що провів низку стратегічних зустрічей із військовим командуванням, керівництвом розвідки та урядовцями напередодні запланованих переговорів із Келлогом.

відео дня

"Сьогодні багато роботи було з новими замовленнями для нашої армії. Це наше внутрішнє виробництво – ми опрацьовуємо нові контракти. І політичний момент – багато зустрічей, нарад сьогодні: командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента Сполучених Штатів Америки – генерал Келлог уже в Києві", - розповів президент.

За його словами, Келлог уже провів зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками українських розвідувальних структур, спецслужб та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. У четвер, 20 лютого, Зеленський особисто зустрінеться з Кітом Келлогом для обговорення актуальних питань безпеки та підтримки України.

"Для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами", - наголосив він.

Президент України підкреслив, що його пріоритетом є досягнення справедливого миру за підтримки США та Європи. Важливість цього питання особливо резонує напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації", - додав Зеленський.

Дивіться відеозвернення президента України:

'Келлог уже в Києві': Зеленський сказав, коли проведе зустріч з посланником Трампа
Відеозвернення Зеленського / Фото: скріншот

Крім цього, Зеленський провів низку важливих переговорів із міжнародними партнерами. Зокрема, відбулася розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, в якій сторони обговорили поточну ситуацію та подальші кроки Альянсу у підтримці України.

"Говорив сьогодні з Генсеком НАТО Рютте. І про те, що вже відбулось, і про те, що може відбутися найближчим часом. Вдячний за поради, підтримку і, звичайно, цінуємо все, що робить для нас Генсек", - зазначив президент.

Також відбулася конструктивна розмова з американським сенатором Ліндсі Гремом, якого Зеленський назвав надійним другом України. А президент Франції Еммануель Макрон поінформував українського президента про нові контакти й нові домовленості з партнерами.

Критика в бік Зеленського - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори, натякаючи, що це може стати однією з умов для її участі в мирних переговорах. Окрім цього, він стверджував, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Президент України відкинув ці твердження, назвавши їх частиною російської інформаційної кампанії. Він наголосив, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Потім Трамп розкритикував Зеленського за те, що той не оголошує вибори під час війни і назвав його "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав президента України утриматися від критики Дональда Трампа, бо це лише погіршить відносини між Києвом і Вашингтоном. Водночас радник Трампа Майк Волц розкритикував реакцію Києва на пропозиції США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин.

Як повідомляв Главред, політики Німеччини, Фінляндії, Норвегії, Чехії та Великої Британії засудили заяви Дональда Трампа про нібито "диктатуру" в Україні та висловили підтримку Володимиру Зеленському.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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