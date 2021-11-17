Кожен 5-й українець звинувачує в погіршенні ситуації з COVID-19 невакцинованих - опитування

Результати опитування вражають / УНІАН

21% опитаних українців (кожен п'ятий) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року.

Крім того, 15% респондентів звинувачують Міністерство охорони здоров'я. Президента і Кабінет Міністрів вважають винними 7-8% опитаних.

Результати опитування / ratinggroup.ua

"46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (першим або другим щепленням). 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.... За останній місяць зросла кількість щеплень (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів", - йдеться в повідомленні про результати.

читайте такожВакцинація стане обов'язковою: у МОЗ хочуть посилити правила карантину для "жовтої" зониВарто зазначити, що першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні станом на 17 листопада отримали 40% повнолітніх громадян. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 50% вакцинованих жителів є тільки в Києві і ще восьми областях країни.

"Зараз понад 600 600 тисяч українців ще не дійшли до своєї другої дози попри те, що час її введення вже настав. Тому прошу, не зволікайте і зверніться в найближчий пункт щеплення або центр вакцинації", - підкреслив Ляшко.

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