Вакцинація тих, хто перехворів на COVID-19: експерт дала несподівану пораду

/ УНІАН

Люди, які хворіли на коронавірус, можуть заразитися повторно, тому їм необхідна вакцинація від COVID-19, заявила експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

Щепитися від коронавірусу необхідно не пізніше, ніж через 90 днів після перенесеного захворювання, розповіла вона в ефірі 1+1.

"Я вакцинувалася після 1,5 місяця після важкого ковіда. Ті, хто перехворів, можуть заразитися повторно. Таких випадків багато. Тому, якщо ви перехворіли - вакцинуйтеся відразу після зникнення симптомів", - радить експерт.

За її словами, вакцинацію необхідно отримувати будь-яким доступним препаратом.

Зазначається, що за розрахунками ВООЗ, схвалені сьогодні вакцини забезпечують щонайменше певний захист від нових варіантів вірусу.

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Всі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу ефективність у запобіганні тяжкому перебігу захворювання COVID-19, госпіталізації та смерті. Тому найкращою вакциною є та, яка зараз доступна.

Нагадаємо, кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штаму.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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