"Це буде катастрофа величезних масштабів": Данілов оцінив можливість підриву окупантами Каховської ГЕС

Данілов оцінив можливість підриву окупантами Каховської ГЕС/ УНІАН, Reuters

Якщо російські окупанти зважаться на підрив Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід з Херсонщини, це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв.

Проте навіть для самих окупантів це не вигідно, адже це вплине на водопостачання окупованого Кримського півострова. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Данілова, у разі підриву російськими окупантами Каховської ГЕС небезпека буде для низки населених пунктів.

"Перше, що стосується розрахунків, які ми маємо, якщо вони взагалі зійдуть з глузду й зроблять це, є певна небезпека для деяких населених пунктів. Проте я хочу сказати, що ми взагалі не усвідомлюємо, як на це має відреагувати світ, тому що це не просто знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв", – зазначає Данілов.

Зараз окупанти намагаються фактично депортувати частину населення з тих територій. Колаборанти та окупанти закликали людей виїжджати, організовували "евакуацію". Проте секретар РНБО каже, що навряд чи українці, які живуть на Херсонщині, захочуть "відправлятися будувати Росію-матінку кудись у Сибір".

Але підривати Каховську ГЕС не вигідно і самим окупантам, тому вони можуть не вдатися до такого кроку. Адже у разі підриву цього об’єкту може припинитися водопостачання в окупований Крим.

"Питання водопостачання Криму для них є важливим й вони ставлять його на порядок денний, як обов'язкову річ. Зокрема у тих перемовинах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", – пояснює секретар РНБО.

Проте є інший крок, до якого можуть вдатися росіяни – перервати постачання електроенергії звідти до України.

"Інша річ, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони здатні зробити й у нас є інформація щодо цих речей", – зазначає Данілов.

Небезпека підриву окупантами Каховської ГЕС

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російська влада створює інформаційні умови, щоби виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. У межах цієї кампанії можливий напад на Каховську ГЕС під чужим прапором, щоб перекинути провину на Україну.

При цьому аналітики нагадали, що так званий "голова" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив про евакуацію росіян із західного берега Дніпра, що може бути ще одним підтвердженням планів окупантів підірвати ГЕС.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував введення Володимиром Путіним "воєнного стану" на захоплених територіях України. Він наголосив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення. Секретар РНБО вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

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