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Якими будуть відносини Києва та Москви після перемоги України - прогноз Буданова

30 січня 2023, 09:41
Завдання України - системне і державне ослаблення Росії. Для цього Київ має активно підключатися до євроатлантичних та європейських структур.
Кирило Буданов
Кирило Буданов спрогнозував майбутнє відносин України та РФ / Фото УП

Україна зараз повинна зосередитися на ослабленні Росії. Яким буде майбутнє РФ невідомо, але Україна повинна домагатися, щоб вона понесла відповідальність за вторгнення в Україну. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю wiadomosci.wp.pl.

За словами Буданова, майбутнє відносин Києва та Москви після перемоги України буде дуже важким.

Глава розвідки зазначив, що в російських ЗМІ зараз активно просувається наратив про те, що у вторгненні в Україну винен лише диктатор Путін та його оточення, а суспільство тут нібито ні до чого. При цьому, згідно з опитуваннями, понад дві третини населення підтримали дії президента РФ в Україні.

Буданов зазначив, що зараз складно сказати, з ким Україна говоритиме про репарації та відповідальності за злочини проти українського народу.

"Завдання України - системне і державне ослаблення Росії. Для цього ми повинні активно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх. І забудьте про наш пострадянський період, як про страшний сон", – сказав він.

Глава ГУР вважає, що для того, щоби Росія більше ніколи не змогла напасти на нашу країну, над нею після війни потрібно встановити контроль.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна вже зруйнувала міф про "другу армію світу" та переможе РФ, як Давид Голіафа.

Раньше Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року.

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