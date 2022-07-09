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Як адаптуватися до життя під час війни: прості поради психолога

9 липня 2022, 12:59

Під час війни не потрібно забувати про складання планів, піклування про себе та спілкування з рідними.

Анна Кушнерук, психолог
Як адаптуватися до війни: поради психолога / ua.depositphotos.com, Скриншот

Війна змінила життя всіх українців. Люди втрачають не лише будинки, рідних та речі, а й спокій, можливість планувати. Саме про останнє не можна забувати та намагатися складати плани навіть під час війни, адже це одна з основ життя психічно здорової людини. Про це заявила психолог Анна Кушнерук в ефірі "Сніданку з 1+1".

Людина, яка займається плануванням свого життя, скоріше за все вірить у перемогу України та замислюється над її відновленням.

Психолог нагадує, що не всі плани мають здійснитися і цілком нормально відчувати злість чи роздратованість через це.

"Отримати підтвердження свого планування, на жаль, не вдається. І тому людина має навчитися, плануючи сьогодні, під час війни, що плани – це не щось, що мені гарантували. Плани – це моя скерована енергія на те, щоб наближатися різними шляхами до того, що я вважаю потрібним", – сказала Анна Кушнерук.

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Психолог додала, що навіть під час війни не потрібно намагатися стримувати власні емоції. Якщо хочеться посумувати, побути слабким чи розплакатись - необхідно так і зробити.

"Абсолютно нормально називати речі своїми іменми і бсолютно не думати, що я весь час маю бути як заряджена батарейка, як який ейфоричний зайчик. Це нормально, коли цей розпач та емоційний стан постійно змінюється", – пояснює психолог.

Кушнерук вважає, що сумувати можна і за матеріальними речами чи звичними щоденними ритуалами. Однак необхідно продовжувати робити щось для себе, не забувати про спілкування з близькими та рідними. Можна навіть взяти відпустку та просто відпочити.

Психолог радить припинити порівнювати себе з іншими та рівняти своє горе до чужого, аби визначити в кого його більше. Також не можна дорікати тим, хто відчуває радість чи щастя.

Раніше психоаналітик Анна Кушнерук в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповіла, що є кілька важливих акцентів психологічної допомоги в умовах війни.

"Доросла людина повинна визнати, що іноді у нього бувають мінуси, коли відчувається абсолютний відчай", - сказала вона.

Інші новини:

війна в Україні психолог російське вторгнення
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