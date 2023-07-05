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Кадиров зі своєю 60-тисячною армією воюватиме за незалежну Чечню - Маломуж

Андрій Ганчук
5 липня 2023, 19:08 оновлено 5 липня, 19:23
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Керівник Чечні Рамзан Кадиров зібрав стільки зброї, що його бойовики зможуть роками воювати в горах, вважає колишній керівник СЗР Микола Маломуж.
Маломуж, Кадиров
Кадиров підготував всі умови, щоб воювати за незалежність Чечні - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот соцмережі

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров створив потужні умови, які допоможуть його 60-тисячному угрупованню роками воювати за свою незалежність. Кадиров будує свої плани на майбутнє як керівник суверенної республіки. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кадиров створив всі умови, щоб успішно воювати. З такими можливостями його бойовики роками можуть воювати у горах Чечні.

"Він для цього підготував усі умови. Він створив потужну фінансову базу, бо він з Москви витягнув усе, що можна, підготував деякі виробництва, копалини і, найголовніше, створив війська, велику частину, до 60 тисяч бойовиків-чеченців, які можуть воювати в горах. А це складно, бо їх там треба буде вибивати. Ще один важливий чинник — Кадиров зібрав величезну кількість озброєння, техніки і боєприпасів, що дає йому змогу воювати в горах роками", - вважає Маломуж.

Також генерал додав, що Кадиров сподівається на ослаблення федерального центру, в результаті чого заявить про незалежність Чечні. У планах Кадирова - бути лідером суверенної Чеченської республіки.

"На це він і розраховує — що з ним будуть рахуватися, послабленому уряду буде не до Чечні, і на цій основі він заявить про незалежність. Хоча ми знаємо, що під час поразки РФ чеченці, які воюють у складі Збройних сил України, реально будуть претендувати на визволення Ічкерії — уже є перехідний уряд в екзилі, який готовий очолити Чечню, і народ може їх дуже активно підтримати. Поки що Кадиров будує свої плани як майбутній лідер незалежної Чечні", - підкреслив Рамзан Кадиров.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, як Кадиров зібрався воювати за незалежність Чечні:

Раніше Микола Маломуж припустив сценарій, згідно з яким Кадиров вже готує формат незалежної Чечні. На думку генерала, про свої плани глава Чеченської республіки може оголосити в разі значного ослаблення Москви.

Крім того, Маломуж вважає, що Кадиров може влаштувати бунт проти режиму Путіна у тому випадку, якщо не зіткнеться з проблемами зі здоров'ям. Кадиров буде спостерігати за звільненням ЗСУ своїх територій і вичікувати свій момент.

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