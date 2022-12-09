Кадиров зробив племінника "смотрящим" за півднем України: буде "кошмарити" людей і гауляйтерів

Племінник Кадирова в Чечні був міністром аграрної політики, а метою його прибуття в Україну є пограбування окупованої частини області.

Племінник Кадирова приїхав на південь України / скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров відправив на окуповану частину півдня України свого племінника.

Він повинен контролювати призначених Росією "керівників" і грабувати території, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Починають приїжджати (на окуповану частину Запорізької області - ред.) нові гауляйтери. На цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Рамзана Кадирова", - зазначив він.

Федоров повідомив, що племінник Кадирова в Чечні був міністром аграрної політики, а метою його прибуття в Україну є пограбування окупованої частини області, зокрема вивезення зерна.

Крім того, він буде стежити, щоб "гроші йшли виключно в правильну кишеню", "кошмарити" цивільне населення, а головне – контролювати місцевих гауляйтерів.

За інформацією Центру журналістських розслідувань, племінник Кадирова Хасан Ібрагімов став "представником" глави Чеченської Республіки в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. В окупованому Мелітополі перебуває урядова делегація з Чечні.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяє кинути їх у найгарячіші бої. Він виклав відео з дітьми, яке вже розлетілося в мережі.

Також повідомлялося, що Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні Сили України. При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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