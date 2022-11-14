"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїх

Своїх на полі бою кидають не лише росіяни, а й чеченці / Reuters, Генштаб ЗСУ

На звільненій території Херсонської області бійці Служби безпеки України знайшли тіла близько десятка знищених кадирівців. Їх "забули" забрати свої ж під час планового відступу.

"Своїх на полі бою кидають не лише росіяни, а й чеченці. Так, СБУ виявила на звільненій території Херсонської області майже десяток тіл загиблих окупантів. Це підрозділ 94 полку особливого призначення росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки)", - повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Зазначається, що підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району, а при наближенні українських військ "героїчні" кадирівці терміново вирішили "негативно наступати".

"Так тікали, що забули забрати своїх. Так що Кадирову привіт!", - переказали вітання співробітники СБУ чеченському диктотору Рамзану Кадирову.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

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