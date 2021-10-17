Побила всі рекорди: за місяць "Гра в кальмара" принесла Netflix близько $900 мільйонів

Гра в кальмара побила рекорд на Netflix / скріншот

Новий популярний серіал від Netflix "Гра в кальмара", незважаючи на свою низьку вартість, приніс стрімінговій платформі близько 900 млн доларів прибутку. Про це повідомляє Bloomberg.

"Цей південнокорейський серіал приніс $891,1 млн прибутку вже за перший місяць. Виробництво цього шоу коштувало всього $21,4 млн, або приблизно $2,4 млн за серію. Ці дані стосуються тільки першого сезону і випливають з документа, в якому детально розкриваються показники ефективності Netflix для шоу", - пише ЗМІ.

За 23 дні екранізації серіалу його переглянули близько 132 мільйонів людей і це стало рекордом для Netflix, який навіть побив серіал "Бріджертони", що набрав за місяць 82 мільйони переглядів.

При цьому, 89% людей подивилися "Гру в кальмара" тривалістю 75 хвилин, що більше однієї серії, а 66% глядачів, тобто, 87 мільйонів людей, переглянули серіал повністю. В цілому, глядачі витратили на перегляд 1,4 мільярда годин.

Також відомо, що акції Netflix з дня виходу "гри в кальмара" - 17 вересня зросли на 7% і тепер компанія коштує $278,1 мільярда.

Нагадаємо, корейська серіал Гра в кальмара став "вірусним" за лічені дні. В одному з епізодів серіалу актори, які проходили різні завдання повинні були вирізати фігурку з карамельного печива дальгона. Так ось Главред надав рецепт цієї випічки.