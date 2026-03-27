До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

Руслана Заклінська
27 березня 2026, 13:45оновлено 27 березня, 15:10
У Київському університеті культури викрили масштабне розкрадання бюджету.
До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ
Багатомільйонну схему викрили у Київському університеті культури / Колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс генпрокурора

Що відомо:

  • У КНУКіМ викрили схему розтрати державних коштів
  • У 2022-2023 роках виш отримав близько 760 млн грн
  • Проведено понад 20 обшуків, вилучено техніку та документи

У Київському університеті культури викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів. Службові особи вишу діяли у змові з посадовцями МОН та незаконно заволодівали коштами, виділеними на підготовку кадрів. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років навчальний заклад отримав близько 760 млн грн у межах державної програми "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Правоохоронці встановили, що обсяги фінансування штучно завищувалися за рахунок маніпуляцій зі звітністю.

Слідство встановило, що обсяг фінансування визначався на основі офіційних даних про кількість студентів, наукових здобувачів і працівників закладу. Водночас правоохоронці підозрюють, що до документації могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічного складу, що дозволяло безпідставно збільшувати фінансування.

Окрім цього, перевіряється інформація про включення до звітності осіб із приватного навчального закладу, які не мали права на бюджетне фінансування.

Де проводили обшуки

У п'ятницю, 27 березня, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було проведено понад 20 одночасних обшуків. Слідчі дії тривали як у приміщеннях університету, так і за місцями проживання фігурантів справи.

"Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, дії посадовців завдали державі збитків в особливо великих розмірах. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: Офіс генпрокурора
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: СБУ
  • Обшуки в Київському університеті культури
    Обшуки в Київському університеті культури Фото: Офіс генпрокурора

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чи затримали Поплавського

Джерела ТСН у правоохоронних органах повідомляють, що серед фігурантів справи є колишній ректор університету Михайло Поплавський, який очолював КНУКіМ близько 30 років.

За наявною інформацією, наразі Поплавського не затримували. Правоохоронці провели у нього обшуки в межах слідчих дій.

"Колишній ректор Михайло Поплавський є серед фігурантів справи. За останній час він помітно постарів. Йдеться про проведення обшуку, його не затримали", - розповіло джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський залишив посаду у зв’язку із завершенням контракту. Міністерство освіти і науки з січня 2026 року призначило виконувачем обов’язків президента університету Ігоря Комарницького.

Раніше, як повідомляв Главред, українські правоохоронці провели близько 70 обшуків у лікарнях та медустановах по всій країні у межах справи про розкрадання бюджетних коштів. За даними Нацполіції, посадовці вносили неправдиві дані до електронної системи та оформлювали неіснуючі медпослуги, отримуючи кошти за програмою медгарантій.

Крім цього, 14 січня нардеп Юлія Тимошенко заявила про провелення нічних слідчих дій в офісі партії "Батьківщина". Під час обшуків вилучили телефони, документи та особисті кошти.

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

15:26Економіка
До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

13:45Україна
РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

13:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Долар злетів, а євро стрімко полетів униз: свіжий курс валют на 27 березня

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Часник піде в ріст на очах: експерт розкрив точну формулу весняного підживлення

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

Чи можна садити город до Благовіщення: священник розставив крапки над "і"

Останні новини

15:33

"У нас нічого не було": Пол Маккартні випустить сольний альбом вперше за п’ять років

15:27

Львівщину розігріє до +18, а потім надійдуть дощі: коли погода різко зіпсується

15:26

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

15:19

Як правильно українською – ведмідь чи медвідь: відповідь здивує багатьох

15:08

Справжній італійський рецепт панетоне на Великдень – смакуватиме усімВідео

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
14:54

Ханде Ерчел затримали прямо в аеропорту: куди її повезли

14:42

Що не можна робити у свято 28 березня: суворі прикмети

14:40

Зеленська засяяла у свіжому образі з експрезидентом США — як повторитиВідео

14:23

Удари СБУ зупинили 40% експортних потужностей нафти рф - експерт

Реклама
14:21

"Не міг вийти з дому": український танцюрист вперше розповів про проблеми з алкоголем

13:51

Чи може водій повернути праворуч: тест з ПДР, який "ламає голову" багатьомВідео

13:45

До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМФото

13:43

РФ кинула сили у весняний наступ, однак ЗСУ ламають плани ворога: що відбувається на фронті

13:12

Камалія повідомила про свій найвищий місячний дохід

13:10

Олексій Суханов зробив зізнання про таємний роман: "Я зараз кохаю"

12:39

Одна категорія продуктів подорожчає на 7-8% у квітні - на що перепишуть ціни

12:34

Антоніо Бандерас покинув Голлівуд: що сталося з його здоров’ям

12:28

Погода буде мінливою: прогноз синоптиків на квітень 2026 для Одеси

12:02

Китайський гороскоп на завтра, 28 березня: Щурам - хвилювання, Драконам - форс-мажори

11:58

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сонечка за 29 с

Реклама
11:57

Гороскоп Таро на завтра, 28 березня: Скорпіонам — мужність, Терезам — насолода

11:57

ЗСУ звільнили сотні кілометрів: Сирський здивував деталями

11:52

Українські дрони зірвали план Путіна нажитися на іранському конфлікті – The Telegraph

11:38

Україна та Саудівська Аравія підписали важливий документ - про що домовилися

11:15

Ціни на м'ясо знизилися, але ненадовго: що буде у квітні

11:04

"Набираю цю вагу гадську": Alyona Alyona повідомила про повернення діагнозу

10:56

"Це буде неймовірно": Джоан Роулінг оцінила перший тизер нового "Гаррі Поттера"Відео

10:54

Курс долара може пробити нову психологічну межу: чого очікувати у квітні

10:45

Чи надсилатимуть повістки через "Дію": Мінцифри поставило крапку в чутках

10:32

Собака зникла на 11 років і повернулася: правда вразила родинуВідео

10:14

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

10:13

Українці хочуть бачити Партію Буданова в парламенті: результати опитування

10:11

Що буде з доларом та євро: прогноз курсу валют на початок квітня

10:02

"На невдячних людей": Кондратюк різко відповів Віталію Козловському

09:47

56-річна Джей Ло "підірвала" публіку своїм виступом у прозорому костюміВідео

09:46

Контратаки ЗСУ зривають плани окупантів: ISW прогнозує невдачу РФ

09:19

Нічний горщик для Лукашенка: Портников сказав, що означає візит до КНДРПогляд

08:58

Життя трьох знаків зодіаку незабаром різко покращиться: проблеми залишилися позаду

08:58

Ситуація загострюється, США та Іран готуються до можливої битви: що відомо

08:36

15 тисяч євро за переїзд до Іспанії: як придбати будинок біля моря

Реклама
08:28

Гороскоп на завтра, 28 березня: Скорпіонам - криза, Козорогам - сюрприз

07:52

РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці у Харкові: скільки людей постраждалоФото

07:06

Вибухи в Росії: дрони атакували найбільший у Європі завод фосфорних добрив

05:11

Сховали від зайвих очей: яке місто у СРСР таємно збудували посеред лісу

04:30

Чотири знаки зодіаку скоро отримають приємний грошовий бонус: кому пощастить

04:02

Чому кіт раптово здригається від дотику — пояснення здивуєВідео

03:30

На один знак зодіаку чекає приголомшливий квітень 2026: гороскоп на місяцьВідео

02:51

Відмова була смертним вироком: навіщо люди насправді цокаються келихамиВідео

02:14

Чому успішні люди завжди вмикають беззвучний режим: несподіване пояснення здивує

01:33

РФ вдарила по житловому районі Харкова: є влучання в багатоповерхівку, що відомо

