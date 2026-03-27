До Поплавського прийшли з обшуками: у чому підозрюють керівництво КНУКіМ

У Київському університеті культури викрили масштабне розкрадання бюджету.

Багатомільйонну схему викрили у Київському університеті культури

Що відомо:

У КНУКіМ викрили схему розтрати державних коштів

У 2022-2023 роках виш отримав близько 760 млн грн

Проведено понад 20 обшуків, вилучено техніку та документи

У Київському університеті культури викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів. Службові особи вишу діяли у змові з посадовцями МОН та незаконно заволодівали коштами, виділеними на підготовку кадрів. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років навчальний заклад отримав близько 760 млн грн у межах державної програми "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Правоохоронці встановили, що обсяги фінансування штучно завищувалися за рахунок маніпуляцій зі звітністю.

Слідство встановило, що обсяг фінансування визначався на основі офіційних даних про кількість студентів, наукових здобувачів і працівників закладу. Водночас правоохоронці підозрюють, що до документації могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічного складу, що дозволяло безпідставно збільшувати фінансування.

Окрім цього, перевіряється інформація про включення до звітності осіб із приватного навчального закладу, які не мали права на бюджетне фінансування.

Де проводили обшуки

У п'ятницю, 27 березня, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора було проведено понад 20 одночасних обшуків. Слідчі дії тривали як у приміщеннях університету, так і за місцями проживання фігурантів справи.

"Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, дії посадовців завдали державі збитків в особливо великих розмірах. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чи затримали Поплавського

Джерела ТСН у правоохоронних органах повідомляють, що серед фігурантів справи є колишній ректор університету Михайло Поплавський, який очолював КНУКіМ близько 30 років.

За наявною інформацією, наразі Поплавського не затримували. Правоохоронці провели у нього обшуки в межах слідчих дій.

"Колишній ректор Михайло Поплавський є серед фігурантів справи. За останній час він помітно постарів. Йдеться про проведення обшуку, його не затримали", - розповіло джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський залишив посаду у зв’язку із завершенням контракту. Міністерство освіти і науки з січня 2026 року призначило виконувачем обов’язків президента університету Ігоря Комарницького.

Раніше, як повідомляв Главред, українські правоохоронці провели близько 70 обшуків у лікарнях та медустановах по всій країні у межах справи про розкрадання бюджетних коштів. За даними Нацполіції, посадовці вносили неправдиві дані до електронної системи та оформлювали неіснуючі медпослуги, отримуючи кошти за програмою медгарантій.

Крім цього, 14 січня нардеп Юлія Тимошенко заявила про провелення нічних слідчих дій в офісі партії "Батьківщина". Під час обшуків вилучили телефони, документи та особисті кошти.

Офіс генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

