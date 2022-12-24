Винищувачі США для ЗСУ: експерт назвав ключову умову постачання

Військова допомога США залежить від остаточної перемоги України на полі бою в конкретній військовій операції.

Віталій Кулик оцінив перспективи допомоги США Україні / US Air Force, УНІАН

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував ситуацію навколо надання США Україні військової допомоги для захисту від російської агресії.

Як розповів він в інтерв'ю Главреду, існує певна динаміка надання військової допомоги, і кожен її етап передбачає надання конкретного виду або типу озброєнь.

"Завтра ми не отримаємо американські винищувачі, ракети на 1000 і більше кілометрів - це можливо, але для цього повинні скластися певні обставини, як геополітичні, так і на фронті. Тобто коли не можна буде інакше, і це потрібно буде зробити для остаточної перемоги України на полі бою в конкретній військовій операції", - говорить експерт.

При цьому він нагадав, що Україна просила і танки, і літаки, і ракетні системи, здатні вражати цілі на великих відстанях.

"Але на даний момент, як я вже сказав, політичної волі у Вашингтона, щоб надати їх негайно, немає. Однак це не виключає того, що ми можемо отримати ці озброєння", - додав Кулик.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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