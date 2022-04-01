У результаті авіаудару по Київській області в селі зруйновані будинки

У Фастівському районі в результаті бойових дій зафіксовані пошкодження на об'єкті інфраструктури.
У Київській області в результаті російського авіаудару в одному з сіл в Бучанському районі зруйновані кілька житлових будинків, постраждалих немає.
"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне з сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області.
Також правоохоронці поінформували, що у Фастівському районі в результаті бойових дій зафіксовані пошкодження на об'єкті інфраструктури.
"Пожежу було ліквідовано працівниками ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки", - розповіли в поліції.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.