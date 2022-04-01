"Може бути дуже складно": Зеленський назвав новий напрямок головного удару РФ

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що північніше Києва, на чернігівському напрямку і в Сумській області триває вигнання російських окупантів.

"Упевнений, для кожного і кожної з вас дуже приємно читати і дивитися новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це так. Наші Збройні сили, Національна поліція, Національна гвардія, розвідка – вони молодці, абсолютна їм подяка. На півночі Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів", - сказав президент в ході відеозвернення.

Окупанти, додав Зеленський, і самі "усвідомлюють, що більше не витягують ту інтенсивність бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня".

"Але повинні віддавати собі звіт в тому, що для російських військових - це частина їх тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно", - підкреслив він.

За словами президента, дуже важливо для всіх проявляти стриманість. "Стриманість в емоціях. Стриманість в переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги... Але попереду будуть битви. Ще має бути дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, до чого прагнемо", - зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося про те, що противник в Київській області повністю втратив наступальний потенціал, проте на окремих ділянках ворог намагається закріпитися.

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