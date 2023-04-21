"Це початок кінця для росіян у Криму": Україна може перемогти у війні в 2023 році – Ходжес

Під час контрнаступу українські військові можуть спробувати перерізати сухопутний коридор РФ до Криму та ізолювати тимчасово окупований півострів.

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Україна може перемогти у війні до кінця 2023 року, вважає Ходжес/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Таким прогнозом поділився колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, повідомляє DW. Він спрогнозував, яким чином може розвиватися український контрнаступ.

На його думку, захисники України можуть спробувати пробити оборону російської окупаційної армії на вузькому відрізку південного фронту. Після цього захисники України можуть дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор країни-агресорки Росії до Криму і розпочати ізоляцію півострова.

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Далі, за словами Ходжеса, українські воїни можуть бити по важливих об’єктах російських загарбників на півострові за допомогою HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї.

"Це початок кінця для росіян у Криму", – наголосив американський генерал.

Також він додав, що у разі успішної реалізації цього плану Україна може перемогти у війні проти РФ ще до кінця 2023 року. Але умовою для досягнення такого результату є надання необхідної зброї західними партнерами.

Деокупація Криму

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна готується до звільнення Криму і робитиме все, щоб повернути контроль над півостровом. Під час деокупації ЗСУ застосовуватимуть всю можливо незаборонену міжнародними законами зброю проти російських окупантів.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що звільнення незаконно анексованого Криму має розпочатися зі знищення Кримського мосту. За його словами, з військової точки зору, "питання з Кримським мостом треба було вирішувати ще вчора".

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна вже може розпочати військову операцію зі звільнення Криму. Першим кроком може стати ізоляція півострова, яку ЗСУ здатні забезпечити ударом по Кримському мосту і знищенням бази Чорноморського флоту РФ. Москва навряд чи у відповідь застосує ядерну зброю, оскільки з таким сценарієм не згодні навіть російські військові.

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