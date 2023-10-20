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Потужна допомога США для України: Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів

Андрій Ганчук
20 жовтня 2023, 17:58 оновлено 20 жовтня, 18:26
Білий дім просить Конгрес Сполучених Штатів виділити Ізраїлю на відображення військової агресії з боку терористів ХАМАС близько 14,3 мільярда доларів.
Байден, ЗСУ
Байден попросив Конгрес схвалити допомогу союзникам у розмірі $105 млрд. / Колаж: Главред, фото: 53-а ОМБр, Офіс президента України

Президент США Джо Байден офіційно звернувся до Конгресу з проханням схвалити бюджет для допомоги Україні з метою відбиття військової агресії Росії та Ізраїлю, який бореться із терористами ХАМАС. Очікується, що Київ має отримати 61 мільярд доларів, а Ізраїль – $14,3 млрд.

У повідомленні Білого дому сказано, що ситуація на міжнародній арені змушує США діяти рішуче та надати допомогу Україні та Ізраїлю.

Схвалення запиту дозволить американській державі надати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та боротьби зі звільнення заручників.

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Крім того, допомога дозволить забезпечити критично важливу підготовку обладнання та озброєнь, які потрібні Україні для відбиття військової агресії РФ.

"Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, здатними та краще оснащеними бойовими силами", - зазначили у Білому домі.

За даними CNN, пакет допомоги становить 105 мільярдів доларів.

Скільки грошей отримають Україна та Ізраїль

  • Україна – 61, 4 мільярди доларів США;
  • Ізраїль – 14,3 мільярда доларів, зокрема 9,15 млрд. на гуманітарну допомогу;
  • Тайвань – $7,4 млрд., гроші підуть також на потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні;

Крім того, 13,6 млрд. підуть на безпеку США на південному кордоні держави.

Допомога США Україні та Ізраїлю

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю, днями заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Чиновник казав, що американський президент має намір провести інтенсивні консультації з Конгресом для вирішення питання щодо надання допомоги союзникам.

Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю, повідомляло американське агентство Bloomberg. За даними журналістів, Білий дім вирішив оформити допомогу для двох країн одним пакетом, щоб добитися її схвалення з боку "республіканців".

Байден звернувся до Ізраїлю та України 19 жовтня. У своєму зверненні до американського народу він сказав, що треба допомогти Єрусалиму для боротьби із ХАМАС, а Україні – для відбиття військової агресії Москви. Також він анонсував відправлення термінового запиту до Конгресу з цього питання 20 жовтня.

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Конгрес США Джо Байден війна Росії та України Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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