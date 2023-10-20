Потужна допомога США для України: Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів

Президент США Джо Байден офіційно звернувся до Конгресу з проханням схвалити бюджет для допомоги Україні з метою відбиття військової агресії Росії та Ізраїлю, який бореться із терористами ХАМАС. Очікується, що Київ має отримати 61 мільярд доларів, а Ізраїль – $14,3 млрд.
У повідомленні Білого дому сказано, що ситуація на міжнародній арені змушує США діяти рішуче та надати допомогу Україні та Ізраїлю.
Схвалення запиту дозволить американській державі надати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та боротьби зі звільнення заручників.
Крім того, допомога дозволить забезпечити критично важливу підготовку обладнання та озброєнь, які потрібні Україні для відбиття військової агресії РФ.
"Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, здатними та краще оснащеними бойовими силами", - зазначили у Білому домі.
За даними CNN, пакет допомоги становить 105 мільярдів доларів.
Скільки грошей отримають Україна та Ізраїль
- Україна – 61, 4 мільярди доларів США;
- Ізраїль – 14,3 мільярда доларів, зокрема 9,15 млрд. на гуманітарну допомогу;
- Тайвань – $7,4 млрд., гроші підуть також на потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні;
Крім того, 13,6 млрд. підуть на безпеку США на південному кордоні держави.
Допомога США Україні та Ізраїлю
США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю, днями заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Чиновник казав, що американський президент має намір провести інтенсивні консультації з Конгресом для вирішення питання щодо надання допомоги союзникам.
Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю, повідомляло американське агентство Bloomberg. За даними журналістів, Білий дім вирішив оформити допомогу для двох країн одним пакетом, щоб добитися її схвалення з боку "республіканців".
Байден звернувся до Ізраїлю та України 19 жовтня. У своєму зверненні до американського народу він сказав, що треба допомогти Єрусалиму для боротьби із ХАМАС, а Україні – для відбиття військової агресії Москви. Також він анонсував відправлення термінового запиту до Конгресу з цього питання 20 жовтня.
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