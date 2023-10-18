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Шольцу в Ізраїлі довелося лежати на злітній смузі через атаку ХАМАСу

Альона Вороніна
18 жовтня 2023, 09:58 оновлено 18 жовтня, 09:58
Німецький канцлер став першим очільником уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС.
Олаф Шольц в Израиле
Шольц в Ізраїлі лежав на злітній смузі через атаку ХАМАСу/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став першим главою уряду, який побував з візитом в Ізраїлі після того, як на країну напав ХАМАС. Але під час візиту йому довелося зійти з літака і лягти просто на злітній смузі, тому що пролунала повітряна тривога.

Після цього Шольц на власні очі побачив, як працює ППО, і почув кілька вибухів. Про це повідомляє видання Bild і німецька репортерка Сара Сіверт в соцмережі Х.

Зазначається, що Шольц перебував в аеропорту Бен-Гуріон і вже повинен був вилітати з Ізраїлю, як пролунала повітряна тривога. Німецького канцлера та інших пасажирів, які були в урядовому літаку і чекали вильоту, попросили вийти з повітряного судна і лягти на злітну смугу.

Після цього Шольца автомобілем відвезли до будівлі аеропорту, де є укриття. Але під час цього пролунали кілька вибухів і канцлер ФРН на власні очі побачив роботу ізраїльської ППО.

Видання Bild зазначає, що після цієї тимчасової евакуації літак вирушив з Тель-Авіва до Каїра.

Нагадаємо, Олаф Щольц здійснив візит до Ізраїлю 17 жовтня.

Дивіться відео, як Шольцу довелося лежати на злітній смузі в Ізраїлі під час атаки ХАМАСу:

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.

8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

Повідомлялося, що Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі". Ізраїльська сторона відповіла відмовою на запит ОП про візит Зеленського. Український президент хотів підтримати Ізраїль після нападу ХАМАС.

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