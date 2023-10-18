Шольцу в Ізраїлі довелося лежати на злітній смузі через атаку ХАМАСу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став першим главою уряду, який побував з візитом в Ізраїлі після того, як на країну напав ХАМАС. Але під час візиту йому довелося зійти з літака і лягти просто на злітній смузі, тому що пролунала повітряна тривога.
Після цього Шольц на власні очі побачив, як працює ППО, і почув кілька вибухів. Про це повідомляє видання Bild і німецька репортерка Сара Сіверт в соцмережі Х.
Зазначається, що Шольц перебував в аеропорту Бен-Гуріон і вже повинен був вилітати з Ізраїлю, як пролунала повітряна тривога. Німецького канцлера та інших пасажирів, які були в урядовому літаку і чекали вильоту, попросили вийти з повітряного судна і лягти на злітну смугу.
Після цього Шольца автомобілем відвезли до будівлі аеропорту, де є укриття. Але під час цього пролунали кілька вибухів і канцлер ФРН на власні очі побачив роботу ізраїльської ППО.
Видання Bild зазначає, що після цієї тимчасової евакуації літак вирушив з Тель-Авіва до Каїра.
Нагадаємо, Олаф Щольц здійснив візит до Ізраїлю 17 жовтня.
Дивіться відео, як Шольцу довелося лежати на злітній смузі в Ізраїлі під час атаки ХАМАСу:
Війна між Ізраїлем і ХАМАСом
7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет.
8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.
Повідомлялося, що Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі". Ізраїльська сторона відповіла відмовою на запит ОП про візит Зеленського. Український президент хотів підтримати Ізраїль після нападу ХАМАС.
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