'Продовжимо робити неможливе': Резніков розкрив дату наступного Рамштайну

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі Рамштайну - він не розповів.

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Резніков назвав дату наступного Рамштайну-14 / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 14-те засідання у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок 18 липня.

Як заявив Олексій Резніков у своїй колонці для LIGA.net, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Він також повідомив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться завтра.

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"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту - можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", - написав він.

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі - він не уточнив.

Засідання Рамштайн

Нагадаємо, що 15 березня відбулася десята зустріч групи військової підтримки України Рамштайн-10. Міністр оборони країни Олексій Резніков заявив, що результати засідання "вселяють оптимізм" - Україна отримає потужну допомогу від Заходу.

21 квітня відбулось 11 засідання Рамштайну. ЗСУ посилять бригадами на Abrams, Україні дадуть більше ППО - на даний момент є найбільш необхідним видом озброєння для України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12. Країни, які беруть участь у засіданні групи Рамштайн, погодили виділення пакету військової допомоги. Загальна сума підтримки становить 65 мільярдів доларів.

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