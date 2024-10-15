Україну атакує мороз: де буде найхолодніше

Через вплив антициклону в більшості областей України варто очікувати на сильні заморозки.

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Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / Фото: УНІАН

Погода в Україні від завтра та протягом наступних трьох днів буде ставати дедалі прохолоднішою. В більшості регіонів України прогнозуються заморозки. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

"Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - попереджають рятувальники.

Значне похолодання очікується у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також у північних і західних регіонах. У Києві та області перші заморозки прогнозуються вже з 17 жовтня.

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ДСНС звертає увагу на необхідність уважно слідкувати за погодними умовами, особливо в гірських районах.

"Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов", - додали рятувальники.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що завтра жовтень продемонструє, чому саме він вважається одним із найважливіших місяців для створення настрою протягом року.

"Ось вам зливи ледь не як у липні на півдні - пригадалося літо, ось вам "мінуси" - зимою війне, ось вам прояснення - на душі горобці цвірінькають, ось вам сірі туманні хмари - носи похнюпили, попереки занили, коліна закрутили, всякі вредні загострення організму одразу накинулися, ось сонце блиснуло - одразу хочеться піти на розпродаж купальників і усіх за все пробачити", - пише вона у своєму Telegram-каналі.

Погода в Україні 16 жовтня / Telegram Діденко

Погода в Україні 16 жовтня

У західних областях України вночі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів, вдень температура становитиме +9... +12 градусів, а на Закарпатті до +16. Опадів не прогнозується.

На півночі очікуються періодичні дощі та прохолодна погода з температурою +8... +11 градусів.

У центральних регіонах місцями йтимуть дощі, вдень температура становитиме +9... +13 градусів.

На сході також дощі, температура повітря становитиме +11... +14 градусів.

У південних областях 16 жовтня прогнозуються дощі, подекуди сильні, а температура сягатиме +11... +16 градусів протягом дня.

Погода в Києві на 16 жовтня

У Києві 16 жовтня прогнозується хмарна погода з дощами, вночі температура знизиться до +3... +4 градусів, а вдень — до +10.

Погода в Києві на 14 днів / meteoprog

Коли похолодає в більшості регіонів України

Найближчі заморозки прогнозуються в ніч на 17-20 жовтня, коли через вплив антициклону на більшій частині території України очікуються прояснення, що сприятиме зниженню температури.

"Не мерзніть, догоджайте жовтню, він зрозуміє розумний підхід. віддячить гарбузами та елегійним польотом жовтих листочків", - резюмувала синоптик Наталія Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Що відомо про Наталію Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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