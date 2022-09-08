"Ми знайшли слабке місце": Арестович розповів про потужний наступ ЗСУ

Олексій Арестович / УНІАН, скріншот

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як ЗСУ вдалося повернути Балаклію.

Як заявив Арестович в ефірі у блогера Марка Фейгіна, ЗСУ знайшли слабке місце противника і туди вдарили, а він не був готовий.

За словами Арестовича, Росія не вміє програвати.

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"Дві-три таких поразки, і вони посипляться. Одна у них вже є", - сказав Арестович.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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