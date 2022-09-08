"Ми знайшли слабке місце": Арестович розповів про потужний наступ ЗСУ

За словами Арестовича, Росія не вміє програвати і ЗСУ знайшли слабке місце.
Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як ЗСУ вдалося повернути Балаклію.
Як заявив Арестович в ефірі у блогера Марка Фейгіна, ЗСУ знайшли слабке місце противника і туди вдарили, а він не був готовий.
За словами Арестовича, Росія не вміє програвати.
"Дві-три таких поразки, і вони посипляться. Одна у них вже є", - сказав Арестович.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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