"Хребет армії РФ ще не зламався": генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжною

Генерал ЗСУ заявив, що війна буде затяжною/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос погодився зі словами глави військової розвідки Великої Британії генерала Джима Гокенгалла, який попереджав, що війна в Україні буде затяжною.

За словами Кривоноса, британські військові є професійними стратегами. Їм можна вірити, адже вони завжди кажуть правду, а не намагаються комусь сподобатися. Про це український генерал розповів 24 каналу.

Кривонос попередив, що Україні варто готуватися, адже попереду нас ще чекають важкі бої і втрати.

Він наголосив, що уся Українська держава повинна готуватися до затяжної війни. Адже у росіян більший стратегічний запас – це стосується і нафти, і пального, і техніки. Крім цього, оборонні підприємства країни-окупанта працюють цілодобово і випускають свою продукцію, каже генерал ЗСУ.

"В першу чергу, це підготовка державної економіки до цієї війни, підготовка інфраструктури та підготовка навчених людських ресурсів (військових – ред.) для поповнення втрат на фронті. Без цього неможливе продовження війни", – зазначає Кривонос.

Нагадаємо, більшість військового командування російських окупантів виїхала з Херсона. У загарбників не лишилося жодного безпечного маршруту, яким вони могли б доставляти зброю, техніку і продовольство з лівого на правий берег Дніпра у Херсонській області.

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали напрямки в Україні, де відбуваються найактивніші бойові дії, а також ті, які для росіян є пріоритетними у війні.

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