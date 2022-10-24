Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

З'ясувалося, що позиції військ РФ у Харківській області набагато слабкіші - Сирський / сухопутні війська України

Збройні сили України під час планування військової операції у Харківській області спочатку мали намір скувати війська Росії на даному напрямку. Однак з'ясувалося, що позиції окупантів набагато слабкіші, а українські захисники можуть завдати ефективного удару. Вперше думки про такий маневр з'явилися ще в травні, коли армії вдалося звільнити низку населених пунктів від загарбників. Про це заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

В інтерв'ю ABC News генерал-полковник, який командував контрнаступом армії України на Харківщині, розповів про те, що спочатку планувався наступ, метою якого було сковування російських військ.

Однак, за словами Сирського, він зрозумів, що російські сили у Харківській області набагато слабкіші, ніж очікувалося, і ЗСУ можуть завдати на даному напрямку ефективного удару.

"Коли ми її (контрнаступальну операцію) планували, мені стало очевидно, що наступ на Харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно влине на противника", - зазначив Сирський.

Також Олександр Сирський підкреслив, що вперше у нього подібні думки з'явилися ще в травні – тоді, коли сили оборони України змогли звільнити від окупаційних військ РФ від 10 до 30 кілометрів території навколо обласного центру – Харкова. Однак повноцінний масштабний контрнаступ вдалося організувати тільки влітку.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України 6 вересня почала військову операцію зі звільнення Харківської області від окупації Росії. Вдалося вибити російських окупантів з більшості населених пунктів регіону.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що Харківщина практично звільнена від військ РФ. За словами глави держави, окупанти залишили в регіоні спустошені села. У деяких населених пунктах немає вцілілих будинків.

27 вересня ЗСУ деокупували стратегічне селище Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Там одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в регіоні. Росіяни захопили населений пункт ще на початку війни і ретельно охороняли розв'язку з метою стабільного забезпечення своїх військ.

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