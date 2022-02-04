Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

Дмитро Слоссер / УНІАН

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер розповів під час чату на Главреді, в яких випадках людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції, навіть якщо вона дуже хоче змінити щось у своїй зовнішності.

Спочатку лікар оцінює необхідність проведення тієї операції, про яку говорить пацієнт.

"Чи не прийшла людина робити операцію під впливом якоїсь думки, наскільки давно вона думає про це, наскільки це зважене рішення. Тобто, в першу чергу, важлива впевненість пацієнта в тому, що він хоче зробити операцію. Якщо ж людина, наприклад, приходить і запитує: "Докторе, а що б ви мені запропонували б зробити?", то я відповідаю: "Напевно, нічого", - розповів Слоссер.

За словами хірурга, іноді приходять люди з нестабільним психологічним станом. З ними буває складно спілкуватися.

читайте також"Поломка в організмі": хірург пояснив, чому люди роблять операції зі зміни статі"Адже часом приходять, наприклад, дівчата, які щойно розлучилися з хлопцем – в цьому випадку прагнення зробити пластичну операцію може бути продиктовано якимось психологічним впливом. Або ж, буває, що жінка приходить з чоловіком, який хоче, щоб у неї були величезні груди, але сама жінка не хоче цієї операції. Тому консультація і бесіда важливі для того, щоби з'ясувати необхідні подробиці. Це вкрай важлива частина в роботі пластичного хірурга", - зазначив Слоссер.

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Він додав, що відмовляється працювати з пацієнтами, з якими не може порозумітися, які явно ухвалюють рішення про операцію під якимось впливом, а також які проявляють явну невпевненість в собі та своєму рішенні.

Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Слоссер розповів, які пластичні операції користуються найбільшою популярністю у жінок, а які - у чоловіків.

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