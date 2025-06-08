ГУР вивело з ладу офіційний ресурс російської залізниці - ЗМІ

Коротко:
- Через атаку порушено працездатність системи zd.ru
- РЖД підтвердили атаку
Кіберфахівці ГУР МО України вивели з ладу сайт РЖД унаслідок потужної атаки. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в ГУР у неділю, 8 червня.
Зазначається, що через нестандартну атаку порушено працездатність системи zd.ru. Операція, зокрема, призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен у мережі.
Своєю чергою, РЖД підтвердили атаку з інтенсивністю 6 ГБ і 2,5 млн пакетів на секунду, що унеможливило доступ російських користувачів до ресурсу.
Відповідно, російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД.
Хакерські атаки - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.
У результаті DDOS-атаки на країну-агресора РФ кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони вдарили по найбільших російських банках.
Понад 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували ГУР МО. Постраждали сервери військових, адміністративних і фінансових установ, які підтримують агресію Росії проти України.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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