ГУР провело зухвалу операцію проти військ РФ в Калінінграді - ЗМІ показали наслідки

Про що йдеться у матеріалі:
- ГУР атакували підстанцію в Кенігсберзі
- Вона постачала електроенергію, зокрема, до об'єктів російського ВПК та армії
- Збитки оцінюються в майже 5 мільйонів доларів
Агенти ГУР здійснили зухвалу операцію на території російського міста Кенігсберг (рос. Калінінград). Ціллю атаки стала промислова електропідстанція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.
Зазначається, що операція відбулася 14 червня близько 4 години ранку. Внаслідок дій ГУР Росія зазнала збитків на майже 5 мільйонів доларів. Постачання електроенергії до низки об'єктів, зокрема до підприємств військово-промислового комплексу та частин збройних сил РФ у цьому районі, було повністю припинено.
Як стверджують джерела, агенти злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора, після чого підпалили підстанцію. Виникла масштабна пожежа, яка серйозно пошкодила об’єкт і зупинила електропостачання до прилеглих ворожих інфраструктур.
Дивіться відео операції ГУР в Кенігсберзі (рос. Калінінград):
"Ми вкотре нагадуємо, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути й знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування", – наголосив співрозмовник у ГУР.
Успішні операції ГУР - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України здійснили потужну атаку, внаслідок якої було виведено з ладу сайт російської залізниці (РЖД). Про це 8 червня повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці.
У ніч на 31 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області вибухом було знищено військовий ешелон російських окупаційних сил, повідомили в ГУР.
Також 29 травня ГУР України успішно знищило новітній російський реактивний безпілотник "Дань-М" за допомогою власного комплексу протиповітряної оборони.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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