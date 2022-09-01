'Грязь Москви': Данілов жорстко відповів на маячню глави Радфеду про 'перемогу над Україною'

Олексій Данилов / Фото Reuters

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував маячну спікера Ради федерації РФ Валентини Матвієнко про те, що в окупантів нібито достатньо ресурсів для перемоги у війні.

Агресору РФ повинно вистачити тільки одного ресурсу - для виплати репатріацій Україні після перемоги нашої країни у війні, написав він у Twitter.

Секретар РНБО порадив росіянам економити ресурси для репатріацій України за знищену інфраструктуру, поховання російських солдатів, яких щодня сотнями знищують ЗСУ і для майбутнього процесу в Міжнародному кримінальному суді.

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"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі Москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам'ятати: Росії повинно вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", - додав Данілов.

Що заявила Матвієнко

Раніше Матвієнко заявила, що у Росії якобі достатньо ресурсів для того, щоб завершити війну в Україні перемогою.

"Не викликає сумнівів, що у нас вистачить ресурсів для перемоги – ресурсів не тільки матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", - сказала вона.

За словами спікера Радфеду, російська армія оснащена найсучаснішою зброєю і технікою, а окупанти "діють гуманно – не використовують мирних громадян в якості "живого щита", не ведуть обстріл міських кварталів, не знищують об'єкти соціальної та комунальної інфраструктури".

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