Чи загрожує Україні тотальна посуха: експерт оцінив ризики

Тотальна посуха Україні не загрожує/ ua.depositphotos.com

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда оцінив ризик тотальної посухи в Україні, коли на Півдні країни вода закінчиться, а річки висохнуть.

Кульбіда назвав такий сценарій перебільшенням, передає РБК-Україна.

"Дніпро ж не висохне. Як може висохнути Дунай, як може висохнути Дністер?", - зазначив експерт.

За його словами, малі річки, особливо в літній період, дійсно можуть мати дуже мало води, а рівні, які фіксуються, можуть досягати навіть історичного зниження.

"Але це стосується не лише Півдня, це стосується і Сходу України, і середніх приток Дніпра: лівобережних, частково навіть правобережних. Наприклад, річка Рось вже два роки поспіль дуже мало води має, а ось останнім часом там істотно збільшилася водність", - зазначив Кульбіда.

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"Тобто ситуація в різних регіонах різна, але говорити про те, що просто не стане води – це неправильно", - резюмував директор Укргідрометцентру.

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Як повідомляв Главред, учений Євген Дикий вважає, що частина України за кілька десятків років перетвориться на пустелю, а наші родючі чорноземи буквально віднесе вітром. За його словами, клімат змінюється як ніколи швидко. Води в ґрунті стає все менше, а вивітрювання посилюється.