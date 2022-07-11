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ЗСУ влаштували "запальний концерт": на Запоріжжі рознесли тилову базу РФ

11 липня 2022, 14:59

Для знищення ворожих позицій ЗСУ задіяли далекобійну артилерію, надану США.

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Удар по позиціях РФ в Токмаку/ t.me/AFUStratCom

Українські військові завдали удару по тилових позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зазначається, що для знищення ворожих позицій ЗСУ задіяли далекобійну артилерію, надану США в рамках ленд-лізу.

"Токмак, Запоріжжя. Дядечко ленд ліз з подругою бавовною розігрівають публіку, перед початком великого "запального" концерту на не складах БК і ПММ", – йдеться в повідомленні.

токмак
/ t.me/AFUStratCom

У свою чергу речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляє про підтвердження інформації, що Сили оборони завдали удару по базі російських окупантів у Токмаку. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

токмак
/ t.me/AFUStratCom

"Підтверджується інформація, що Сили оборони завдали удару по базі рашистів у тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область)", - зазначив Братчук.

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За даними військового оглядача та аналітика Романа Бочкали, ЗСУ потрапили по військовій базі росіян на території Токмака.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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Запорізька область Токмак війна Росії та України
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