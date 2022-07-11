ЗСУ влаштували "запальний концерт": на Запоріжжі рознесли тилову базу РФ

Удар по позиціях РФ в Токмаку/ t.me/AFUStratCom

Українські військові завдали удару по тилових позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зазначається, що для знищення ворожих позицій ЗСУ задіяли далекобійну артилерію, надану США в рамках ленд-лізу.

"Токмак, Запоріжжя. Дядечко ленд ліз з подругою бавовною розігрівають публіку, перед початком великого "запального" концерту на не складах БК і ПММ", – йдеться в повідомленні.

/ t.me/AFUStratCom

У свою чергу речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляє про підтвердження інформації, що Сили оборони завдали удару по базі російських окупантів у Токмаку. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

/ t.me/AFUStratCom

"Підтверджується інформація, що Сили оборони завдали удару по базі рашистів у тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область)", - зазначив Братчук.

За даними військового оглядача та аналітика Романа Бочкали, ЗСУ потрапили по військовій базі росіян на території Токмака.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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