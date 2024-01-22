"Гринкевича московити затримали": скандальна Фаріон раптово накинулась на ДБР

Скандальну мовознавицю роздратувало те, що правоохоронці зверталися до Гринкевича російською мовою.

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Фаріон негативно висказалась через відео із затриманням Гринкевича / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДБР

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон, яка відома своїми цинічними висловлюваннями про російськомовних українських військових, раптово накинулась на Державне бюро розслідувань. Їй не сподобалось те, що вона почула на відео, на якому зафіксовано момент затримання Романа Гринкевича. Фаріон обурило те, що правоохоронець звертався до підозрюваного російською мовою.

На відео, яке опублікувало Державне бюро розслідувань, чути, що до Гринкевича звертаються російською і просять назвати "фамилию, имя, отчество" та "дату рождения".

"Якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога? То його московити затримали? Чи для поліції закон неписаний", — заявила Фаріон. відео дня

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на це зауваження і закликав правоохоронців дотримуватись положень закону про держмову.

"Збираємо додаткові матеріали, а тим часом сподіваємося на офіційний коментар Бюро. Думаю, вони мали б це пояснити також, причому в першу чергу", — сказав він.

Радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян повідомила hromadske про те, що з цими правоохоронцями вже "провели виховну роботу".

"Дуже спішили. Провели виховну роботу, все виправили", - сказала Сапьян.

На YouTube-каналі ДБР видали старе відео та додали нове із субтитрами українською.

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 млн 440 тис. грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку становить 1,2 мільярда гривень.

11 січня стало відомо, що майно Ігоря Гринкевича було заарештовано.

Всім учасникам, включаючи Ігоря та Романа Гринкевича, повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

18 січня в Державному бюро розслідувань заявили, що Гринкевич-молодший втік. Згодом стало відомо про те, що 22 січня його затримали.

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